Андрей Чибис поручил выявлять и пресекать возможные факты необоснованного повышения цен в регионе

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поручил отраслевым министерствам и муниципалитетам вести мониторинг необоснованного повышения цен в регионе.

«Я поручаю внимательно следить за ситуацией с точки зрения изменения стоимости важнейших товаров народного потребления и продуктов. Прошу также организовать мониторинг наличия всех необходимых лекарств в аптеках», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис, при необходимости к данной работе необходимо подключать региональное Управление Федеральной антимонопольной службы и правоохранительные органы.