Мурманская область. Арктика (16+)03.02.22 15:00
Андрей Чибис поручил Юрию Сердечкину обеспечить контроль за городской администрацией по принятию оперативных мер с кладбищем в Мурманске
Глава Мурманской области Андрей Чибис поручил заместителю губернатора, руководителю координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска Юрию Сердечкину обеспечить контроль за городскими властями для решения вопроса по захоронению на кладбище областного центра.
«Юрий Валерьевич, прошу держать на контроле движение вопроса», – сказал Андрей Чибис.
Напомним, 1 февраля губернатором было инициировано проведение онлайн-совещания с участием прокурора области Сергея Паволина, заместителя губернатора Юрия Сердечкина и руководства администрации Мурманска.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438770/#&gid=1&pid=1
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