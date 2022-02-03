Андрей Чибис поручил Юрию Сердечкину обеспечить контроль за городской администрацией по принятию оперативных мер с кладбищем в Мурманске

Глава Мурманской области Андрей Чибис поручил заместителю губернатора, руководителю координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска Юрию Сердечкину обеспечить контроль за городскими властями для решения вопроса по захоронению на кладбище областного центра.

«Юрий Валерьевич, прошу держать на контроле движение вопроса», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, 1 февраля губернатором было инициировано проведение онлайн-совещания с участием прокурора области Сергея Паволина, заместителя губернатора Юрия Сердечкина и руководства администрации Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438770/#&gid=1&pid=1