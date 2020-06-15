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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.20 12:00

Андрей Чибис поручил жёстко контролировать ход работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области в нормативное состояние будет приведено свыше 60 км дорог. Ход реализации нацпроекта на территории Кольского Заполярья – одна из ключевых тем оперативного совещания, которое сегодня провел губернатор Андрей Чибис.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин, из общего объема работ 40,9 км – дороги регионального значения и более 19 км относятся к агломерации «Мурманская». Всего работы пройдут на 40 региональных и муниципальных трассах.

«На сегодняшний день на четырех региональных дорогах ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна. Объем выполненных составляет уже более 30%. Работы в рамках нацпроекта на оставшихся трассах областного подчинения будут начаты в июле. Мы внимательно контролируем процесс, все проходит в рамках утвержденных графиков», – сообщил руководитель профильного ведомства.

Так, в городе Кола подрядные организации проводят фрезерование дорожного полотна, разборку и укладку бортового камня, устройство основания дороги на четырех объектах улично-дорожной сети. Все работы также проходят в графике и планируются к завершению до конца июля.

В Мурманске в 2020 году помимо ремонта 20 улиц, запланированы капиталоемкие мероприятия еще семи объектов. Как отмечено в ходе оперативного совещания, динамика проведения работ подрядными организациями на улично-дорожной сети областного центра вызывает у заказчика определенные вопросы и стоит на особом контроле у регионального министерства транспорта. На сегодняшний день проводится фрезерование на двух объектах, еще на пяти подрядчики занимаются демонтажем бортового камня, тротуаров, устройством колодцев ливневой канализации и котлованов под опоры наружного освещения. На этой неделе рабочие выйдут еще на четыре улицы.

Как отметил Артем Гришин, ход проведения работ на объектах национального проекта находится под контролем не только государственных заказчиков и министерства, но и общественников, и представителей депутатского корпуса, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

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