Андрей Чибис посетил благотворительный фестиваль в поддержку участников специальной военной операции «Я – русский!»

В Мурманске состоялся благотворительный фестиваль в поддержку участников специальной военной операции «Я – русский!». Мероприятие посетил губернатор Андрей Чибис.

«Символично, что именно сегодня, в День полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады, проходит фестиваль в поддержку наших военнослужащих. Я благодарен всем вам за то, что вы пришли поддержать наших героев, которые с доблестью и храбростью выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Когда смотришь в глаза защитников, знаешь их историю, то поражаешься подвигам и самоотдаче. Они с честью защищают нашу страну и делают все, чтобы поколение победителей знало, что мы никогда не дадим осквернить память героев, которые отстояли нашу страну в годы Великой Отечественной войны», – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что неравнодушные северяне активно помогают военнослужащим. Люди разного возраста, достатка приносит всё самое необходимое в рамках акции «Север помогает». Андрей Чибис отметил, что весомый вклад вносит молодёжь: юные волонтёры шьют игрушки, пишут письма.

«Невозможно передать, с какой отдачей откликнулись наши люди. Огромное спасибо волонтёрам, предпринимателям и всем, кто вносит свой вклад. Это заложено генетически в нас – память о том, что мы – многонациональный народ, народ-победитель. Очевидно, что победа будет за нами! Мы ждем всех наших героев домой. Отдельное спасибо семьям защитников, которые сегодня в зале. Понимаю, как вам сложно, но я искреннее благодарю вас. Вы можете гордиться своими мужьями, отцами, сыновьями. Я точно могу сказать, что все они – герои. Спасибо вам за них! Гордитесь ими! Они этого заслуживают!», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также вручил благодарственные письма волонтёрам за активную гражданскую позицию, поддержку воинских подразделений и семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Сегодня вся страна работает в режиме специальной военной операции. Молодая Гвардия отправляет большое количество волонтёров, в том числе и добровольцев из Мурманской области. Ребята своими глазами видели, как сложно и жителям городов на освобожденных территориях, и нашим солдатам. Поэтому этот благотворительный концерт – важное и нужное мероприятие», – отметил председатель Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов.

В мероприятии принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что проведение подобных фестивалей – является очень хорошим начинанием.

«Сегодня от каждого из нас, от принятых каждым гражданином решений и действий зависит будущее нашего общего дома, будущее наших родных и близких, будущее России, - сказал парламентарий. – В это сложное время общая обязанность – оказывать любую возможную помощь и поддержку военнослужащим и добровольцам - тем, кто сегодня с оружием в руках находится на передовой, защищая страну».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках фестиваля состоялась благотворительная ярмарка, на которой любой желающий мог приобрести сувениры или изделия ручной работы. Также северяне приняли участие в мастер-классах, акции «Письмо солдату» и передали гуманитарную помощь. Все вырученные средства будут направлены на нужды мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Фото: https://vk.com/wall-139605315_21614?z=photo-139605315_457264504%2Fwall-139605315_21614