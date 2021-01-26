Андрей Чибис посетил домашний хоккейный матч клуба «Мурман»

Сегодня на стадионе «Строитель» состоялся матч суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом между клубом «Мурман» (Мурманск) и «Водник» (Архангельск). Увидеть поединок двух команд и поболеть за мурманских спортсменов пришёл губернатор Андрей Чибис.

«Игра жёсткая, противник серьёзный. Но мы в любом случае и при любом исходе поддерживаем наших и болеем за них. Очень важно, что постепенно за нашу команду начинают играть всё больше спортсменов региона, в том числе и молодые хоккеисты из Мончегорска», – отметил глава региона после первого тайма.

В первой половине игры «Мурману» удалось забить один мяч, но противники оказались сильнее. Итоговый счёт встречи 6:1 в пользу «Водника» из Архангельска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующий домашний матч пройдёт 17 февраля. На льду «Мурман» сыграет с кировским клубом «Родина».