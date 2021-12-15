Андрей Чибис посетил домашний матч молодёжной хоккейной команды «Арктика»

В прошедшие понедельник и вторник молодёжная команда Мурманской области по хоккею с шайбой «Арктика» провела домашние матчи в рамках Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги. Соперником северян стал клуб «Россошь» из Воронежской области. Первая игра закончилась победой «Арктики» 3:2, во второй мурманчане уступили со счётом 1:3.

14 декабря поддержать заполярную «молодёжку» в мурманский Ледовый дворец спорта прибыл губернатор Андрей Чибис. По словам главы региона, боевая манера игры «Арктики» оставляет самые яркие впечатления.

«Как играли, молодцы! Команда сыграла 10 игр, она очень молодая, но мы видим, что она сыграна, бьётся за победу. Конечно, мастерство и профессионализм – это вопрос опыта. Но то, что ребята энергично и активно играют, сражаются до конца и радуют болельщиков – это очевидный факт. Да, сегодня проиграли, но вчера выиграли. Я считаю, что эта традиция, когда наши люди ходят с детьми – а очень много детей на трибунах – и наблюдают за тем, как играют наши молодые спортсмены, – это дорогого стоит», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис пригласил мурманчан и гостей города 15 декабря в 18.30 прийти на стадион «Строитель» поболеть за хоккейный клуб «Мурман», который проведёт домашний матч Суперлиги с командой «Енисей» в рамках ХХХ Чемпионата России по хоккею с мячом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431349/#&gid=1&pid=39