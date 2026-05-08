Андрей Чибис посетил объекты социальной инфраструктуры в Заполярном

В рамках рабочей поездки в Печенгский муниципальный округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил город Заполярный, где проверил социальную инфраструктуру, работу здравоохранения и исполнение ранее принятых решений.

Основной акцент визита — качество жизни людей в гарнизонных территориях и муниципалитетах округа. Губернатор напомнил, что ранее, после выездов и обращений жителей, фиксировались замечания к работе подрядчиков. Их устранение находится на контроле и должно быть завершено в установленные сроки.

«Мы здесь не для формальных отчётов. Я приезжаю, чтобы лично видеть, что изменилось после принятых решений. Важно, чтобы жители реально чувствовали улучшения, а не читали про них в докладах», — отметил Андрей Чибис.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам социальной инфраструктуры. В округе уже проделана значительная работа: капитально отремонтировано более 100 жилых домов, обновлено свыше 190 квартир для семей военнослужащих, благоустроено 88 дворовых территорий, построены школа в Печенге и жилой дом в Заполярном, а также выполнен большой объём дорожных работ.

«Мы видим результат большой системной работы, и его важно не потерять. Но задача — не просто удержать темп, а дальше последовательно улучшать условия жизни людей», — сказал губернатор.

В Печенгской центральной районной больнице глава региона отдельно обсудил работу системы здравоохранения. В структуру учреждения входят подразделения в Заполярном, Никеле и ряде населённых пунктов округа, а медицинскую помощь получают более 26 тысяч человек.

Губернатор отметил, что система работает в сложных условиях, но постепенно усиливается за счёт обновления оборудования, ремонтов и расширения доступности помощи, включая выездные формы.

«Для людей на отдалённых территориях главное — чтобы помощь была рядом и вовремя. Поэтому мы развиваем и стационар, и амбулаторное звено, и выездные форматы. Это не опция, а необходимость», — подчеркнул Андрей Чибис.

Отдельным блоком поездки стала кадровая ситуация и поддержка медиков. В Заполярном реализуются меры по предоставлению и ремонту жилья для врачей и специалистов — это один из ключевых инструментов закрепления кадров.

«Если мы хотим, чтобы в округе работали и оставались врачи, важно создавать для них не только возможности профессиональной реализации, но и достойные условия жизни — жильё, стабильность и понятные социальные гарантии. Без этого устойчивое развитие системы здравоохранения обеспечить сложно», — отметил губернатор.

В регионе продолжают действовать программы привлечения кадров: за последние годы в округ трудоустроены десятки врачей и средних медработников, а также заключаются целевые договоры со студентами медвузов и колледжей.

Также обсуждалась работа медицинской инфраструктуры: в округе функционируют поликлиники, стационар на 67 коек, ФАПы и амбулатории, а для повышения доступности действует медицинский шаттл, доставляющий пациентов в областные медцентры. Только за 2025–2026 годы им воспользовались более 2,3 тысячи человек.

По итогам поездки глава региона отметил, что работа в округе должна стать более плотной и адресной, с особым вниманием к социальной сфере

