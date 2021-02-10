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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.21 12:00

Андрей Чибис посетил уникальную экспозицию о Великой Отечественной войне «Без срока давности»

В Мурманске открылась тематическая выставка «Без срока давности». В Региональном центре Президентской библиотеки Мурманской областной научной библиотеки экспозицию вчера посетил губернатор Андрей Чибис.

«Уникальная выставка «Без срока давности» заслуживает отдельного внимания. Она является напоминанием о той жестокости фашистского режима по отношению к нашим гражданам. Здесь не представлен Мурманск, но не стоит забывать, что в период войны город был сожжён до тла из-за постоянных авианалётов. Мы должны помнить подвиг наших предков, которые не дали завоевать нашу страну, – отметил Андрей Чибис. – Хочу также искренне поблагодарить тех, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием нашего подрастающего поколения».

На выставке представлены оцифрованные архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории и трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Федеральный проект «Без срока давности» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, экспозиция стартовала 8 февраля неслучайно – в этот день 75 лет назад года на Международном военном трибунале в Нюрнберге была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Тогда впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объёме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории.

Идея проекта появилась в 2018 году, её инициировали участники поисковых отрядов в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К работе подключились 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков, в результате было издано 23 тома материалов, рассекречены и опубликованы более шести тысяч уникальных архивных документов. Проект признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».

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