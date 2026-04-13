Мурманская область. Арктика (16+)13.04.26 12:00

Андрей Чибис посетил Управление дорожного хозяйства и наградил отличившихся сотрудников

10 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Управление дорожного хозяйства. Главе региона представили парк специализированной техники — от мощных снегоуборщиков до современных газонокосилок.

Затем Андрей Чибис встретился с коллективом организации и лично поблагодарил всех, кто отвечает за содержание городских улиц, обеспечивает комфорт и безопасность северян.

Обращаясь к собравшимся, глава региона подчеркнул статус Мурманска как столицы Русской Арктики, напомнив, что от труда сотрудников УДХ зависит имидж города и качество жизни мурманчан.

Ежедневно 760 специалистов учреждения поддерживают порядок на улицах, сохраняя под постоянным контролем 650 объектов. Региональные власти поддерживают модернизацию УДХ. С 2019 года из областного бюджета направлено более 8,8 миллиарда рублей — это помогло существенно обновить дорожное хозяйство города.

Андрей Чибис особо отметил работу коллектива в прошедший зимний сезон.

«Для любого жителя и гостя города крайне важна чистота и порядок. Вы убираете снег, мусор, приводите в порядок тротуары, дороги, защитные сооружения. Это очень важная работа. Многие северяне отмечают, что даже в последнюю снежную зиму ваша команда УДХ отработала лучше, чем в прошлом году. Мы стараемся, чтобы у вас росла зарплата, особенно у тех, кто работает руками и на технике, чтобы появлялись новые машины. Мы понимаем, что залог успеха – это не только современная техника и передовые технологии, но и профессионализм, и мотивация каждого сотрудника. Я хотел бы выразить особую благодарность тем, чей вклад в развитие нашего города особенно заметен», – сказал глава региона.

За добросовестный труд и вклад в развитие городской инфраструктуры 10 сотрудников УДХ получили благодарственные письма губернатора Мурманской области.

После официальной части состоялось живое общение в формате «вопрос-ответ». Сотрудники озвучили широкий круг тем: от ремонта дорог и выгула собак до состояния остановочных комплексов в городе. Не остались без внимания вопросы благоустройства знаковых мест, а также реализация программы Арктической ипотеки.

Завершился визит двусторонней встречей Андрея Чибиса с директором организации Евгением Терешиным, на которой обсуждались перспективы дальнейшего развития учреждения и план работы на текущий и предстоящие сезоны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565559/#&gid=1&pid=15

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
