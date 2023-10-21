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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.23 18:35

Андрей Чибис посетил XIII региональный оборонно-спортивный военно-патриотический туристический слёт молодёжи «В одном строю с Победой!»

Сегодня в рамках визита он пообщался с участниками и познакомился с работой лесного гарнизона, который развернулся близ Оленегорска на берегу реки Куреньга.

Место, где проходит слёт – историческое. Здесь во время Великой Отечественной войны несли службу по защите неба над Заполярьем четыре зенитные установки 361 зенитно-артиллерийского полка Кольского соединения противовоздушной обороны.

«Для меня большая честь оказаться в этом лагере. Я знаю, что у вас очень насыщенная и интересная программа, ключевая задача которой – патриотическая. Желаю, чтобы от этих трёх дней вы получили неизгладимое удовольствие и незабываемые впечатления, чтобы этот слёт остался в памяти как один из знаковых периодов вашей жизни. Всегда помните историю, помните о том, как деды и прадеды отстояли нашу Родину. Я вижу, как горят ваши глаза, вы – настоящие. Никогда не теряйте этот интерес», – сказал глава региона, обращаясь к участникам.

В мероприятии принимают участие порядка 280 школьников и студентов из Ковдора, Кировска, Апатитов, Полярных Зорь, Мончегорска, Оленегорска, Ловозера, Ревды, Мурманска, Кильдинстороя, Мишукова, Туломы, Полярного и Снежногорска. В течение трех дней – с 20 по 22 октября – ребята получают новые знания, учатся выживать в лесу, взаимодействовать и работать в команде.

Губернатор пообщался с участниками слёта, в том числе рассказал им историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной.

«Мой дед погиб на Курской дуге. Но наша семья не знала, где он похоронен. Несколько лет назад мы нашли необходимую информацию, сели с отцом в машину и поехали туда. Это оказалась большая братская могила, которая находится в лесу рядом с небольшим посёлком. В местном музее в Книге Памяти мы нашли данные о деде. Приятно, что и само захоронение находилось в хорошем состоянии, местные жители ухаживали за ним. В тот день я впервые увидел слёзы отца», – рассказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что таких историй в нашей стране – множество.

«До сих пор многие погибшие во время Великой Отечественной войны не найдены. В Мурманской области поисковики каждый год находят останки бойцов. Спасибо им за эту работу», – сказал он.

Как отметила организатор слёта, командир поискового отряда «Патриоты – наследники Победы!» Татьяна Вялая, цель мероприятия – создание единой площадки для консолидации, обмена опытом работы и эффективного взаимодействия между различными организациями, работающими в сфере патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи на территории Мурманской области.

«Слёт формируется из людей, которые на одной площадке в разных форматах погружаются в историю в условиях, максимально приближенных к реальным, обучают друг друга. В этом году у нас работает 41 мастерская. В прошлом году было 28. Это говорит о том, что спрос на такие мероприятия растёт», – уверена она.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участники слёта проживают в лесном гарнизоне на территории реки Куреньга в палатках. Общая площадь палаточного городка 2х2 км. Ребят учат походным хитростям, например, как развести огонь, сделать фильтр для воды, построить укрытие подручными средствами, смастерить плот, собрать походную баню, учат ориентироваться в лесу по компасу и по природным объектам и многому другому.

«Уверен, что дети уедут отсюда с массой полезных навыков, хорошими впечатлениями, а самое главное, найдут новых друзей. Я благодарен организаторам, которые инициативно и системно занимаются этим несколько лет. Тут по-настоящему достойно и качественно всё организовано. Я под впечатлением. Это здорово! Мы и дальше будем продолжать их поддерживать», – сказал глава региона.

XIII региональный оборонно-спортивный военно-патриотический туристический слёт молодёжи «В одном строю с Победой!» проводится с 2010 года. В этом году он посвящён 79-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, 64-ой годовщине основания поискового движения Мурманской области, 81-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО и памяти известного заполярного поисковика Михаила Орешеты.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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