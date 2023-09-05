Андрей Чибис потребовал представить подробный доклад по проблеме отключения горячего водоснабжения

За последнюю неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1537 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

На первом месте по количеству сообщений по-прежнему находится блок «ЖКХ», преимущественно это сигналы об отсутствии горячей воды. Значительное число сигналов жителей зафиксировано в Мурманске, Североморске и Заозерске. Как отметил Артём Марышев, общее число сообщений от жителей региона за неделю выросло почти в два раза. При этом в Мурманске, число жалоб снизилось благодаря качественному информированию.

Министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова пояснила, что отключения связаны с устранением порывов после опрессовок на магистральных сетях. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис потребовал представить к вечеру подробный доклад об отключениях и их причинах.

«Все опрессовки должны были быть сделаны давно. Я жду вечером подробный доклад с учётом тех адресов, которые есть. Выявите мне чёткую проблему: если это плановый момент, с учётом ремонтных работ, тогда разъясните. Центр управления регионом эту проблему доводит до вас не сейчас, а в течение недели, чтобы вы разбирались», – отметил глава региона.

После блока «ЖКХ» на втором месте по количеству сообщений находится блок «Благоустройство», на третьем месте – блок вопросов по теме «Здравоохранение», далее следуют разделы на «Дороги» и «Мусор/Свалки/ТКО», отмечает Центр управления регионом Мурманской области

Фото: https://gov-murman.ru