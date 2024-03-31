Андрей Чибис потребовал у порта усилить работу по борьбе с угольной пылью

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 29 марта губернатор Андрей Чибис провёл совещание по решению вопроса загрязнений, связанных с большим количеством угольной пыли в Мурманске. Участниками стали представители надзорных ведомств, члены регионального правительства, руководство Мурманского морского торгового порта и Национальной транспортной компании, в структуру которой он входит.

«Наша цель – проговорить и зафиксировать перечень дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию угольной пыли. Я благодарен руководству Национальной транспортной компании, что уделяют этому внимание, что вы сейчас с нами. В этом году у нас беспрецедентное количество жалоб, и количество пыли, к сожалению, больше, чем было. Также заслушаем коллег, которые проверяли деятельность предприятия, что и как мы должны сделать», – подчеркнул Андрей Чибис, открывая совещание. Напомним, ранее глава региона обратился к прокуратуре и надзорным ведомствам с просьбой провести проверку по вопросу загрязнений, связанных с приемкой угля, а также провел рабочую встречу с исполнительным директором АО «Мурманский морской торговый порт» Павлом Олейником.

Как подчеркнул и.о. Мурманского транспортного прокурора Петр Титаренко, по результатам проведенной проверки выявлено, что при работах в порту допускаются случаи неиспользования полного комплекса специального технического оборудования, которое предназначено для сокращения пыли каменного угля.

«Кроме того, не проводятся мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, деятельность по эксплуатации перегрузочного комплекса осуществляется без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Мурманская транспортная прокуратура внесла представление руководителю АО «Мурманский морской торговый порт», – сообщил прокурор и отметил, что устранение нарушений поставлено на контроль. В числе предложенных вариантов решения им была озвучена целесообразность создания межведомственной рабочей группы на базе регионального правительства, в рамках которой будут проработаны все технические и финансовые вопросы, а также необходимость проведения стивидорными компаниями ежедневного мониторинга загрязненности атмосферного воздуха, в том числе установки на границах санитарно-защитных зон соответствующих сертифицированных приборов.

Коллегу поддержал прокурор области Сергей Паволин. «Работу по обращениям граждан продолжим во взаимодействии с органами транспортной прокуратуры. Нами будет дана принципиальная оценка деятельности органов госконтроля и надзора в этой связи. Мы полностью согласны с предложениями о создании межведовственной рабочей группы, готовы включиться, это будет способствовать обеспечению законности. Для нас абсолютный приоритет дальнейшей работы – это обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, из этого будем исходить в организации надзора и межведомственного взаимодействия», – подчеркнул Сергей Паволин.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Зинаида Середа дополнила, что несмотря на имеющийся перечень мер по борьбе с угольной пылью, в котором зафиксированы доступные порту технологии, предприятие не в полной мере их применяло. «Не ясно, в чём причина. Но порту именно на этом необходимо сделать акцент и проработать, чтобы не допускать подобных нарушений», – подчеркнула министр.

В своём выступлении генеральный директор Национальной транспортной компании Михаил Кузнецов принёс извинения северянам.

«Прежде всего, я хотел бы принести извинения жителям города. Мы отлично понимаем своё место в жизни Мурманска – мы второй по величине работодатель, у нас трудятся 1,5 тысячи человек. Мурманский порт – символ города. Поэтому то, что о нас думают люди – для нас очень важно. За последние 6 лет мы потратили больше 2 млрд рублей на экологические программы. Но людям важны не цифры, а чистый воздух. Будем честны, не всё было сделано, чтобы предотвратить это пыление. Были объективные причины, но людям нужен результат», – отметил глава НТК.

Говоря о шагах, которые предпримет компания для улучшения ситуации, он подчеркнул, что уже проведён анализ работы экологической лаборатории, выявлено, когда было повышенное пыление. Это позволило конкретизировать марки угля, которые его вызывают и не направлять их в порт с начала марта. Кроме того, совместно с профильным институтом создаётся модель распространения угольной пыли, которая не была сделана ранее на должном техническом уровне. По результатам этой работы в течение месяца-двух будет составлена рекомендация, которую компания начнет реализовывать. По примерным оценкам, в этом году затраты составят от 300 до 500 млн рублей.

«Мы обязательно будем информировать как власти, так и жителей города о том, что мы предпринимаем в этом направлении», – сказал Михаил Кузнецов.

Губернатор подчеркнул, что необходимо усилить работу по борьбе с угольной пылью и призвал компанию внимательно отнестись к выводам прокуратуры.

«Для региона и страны порт Мурманск – важнейший стратегический объект. ММТП, компания СУЭК, Национальная транспортная компания – наши давние партнеры. Безусловно, общая задача – сделать так, чтобы сохранялись рабочие места и налоги, и развитие порта шло активнее. Принципиально важно найти решение ситуации. Я прошу внимательно отнестись к тому, что обозначил руководитель транспортной прокуратуры, что нужно поправить и внедрить, чтобы риски, ущерб и дискомфорт были минимизированы. Со своей стороны, правительство региона будет делать всё, чтобы порт развивался, люди работали, и как можно больше в том числе экологически чистых грузов шли через порт Мурманск», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе совещания стороны выработали перечень дополнительных шагов, которые будут реализованы для решения вопроса.

Фото: https://gov-murman.ru