Андрей Чибис поздравил футбольный клуб «Север» с победой в Чемпионате Северо-Западного федерального округа

Футбольный клуб «Север» одержал победу в Чемпионате Северо-Западного федерального округа. Это достижение северян отметил губернатор, и напомнил, что для развития спорта высоких достижений региональное правительство продолжает открывать необходимые объекты инфраструктуры.

«Поздравляю с победой ребят и тренера нашего футбольного клуба «Север», который впервые за 15 лет завоевал первое место в чемпионате СЗФО. Напомню, команда завершила чемпионат 11-ю победами. И наша задача - продолжить заданный вектор, развивая спорт высоких достижений и продвигая идеи здорового образа жизни среди всех возрастов северян. Для этого в регионе появляются новые спортивные объекты, например, вчера был открыт ФОКОТ в Сафоново», - напомнил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также глава региона отметил ещё одно событие - «Кросс нации». Вместе со всей страной Мурманская область вышла на старт во Всероссийский День бега. Мероприятие прошло в более 10 муниципалитетах и собрало порядка 4 тысяч северян.

Фото: https://gov-murman.ru