Андрей Чибис поздравил Ивана Лебедева с избранием на пост главы Оленегорска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл сегодня традиционное оперативное совещание поздравлением в адрес вновь избранного главы Оленегорска Ивана Лебедева.

«Вам доверена очень большая и непростая задача по развитию города и защите интересов горожан. Понятно, что это требует стопроцентной самоотдачи, внимательности, искреннего и часто неформального подхода к решению вопросов. А мы продолжим продолжать поддерживать Оленегорск, те позитивные изменения, которые в городе происходят», – отметил губернатор.

Иван Лебедев вступил в должность 9 декабря. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов городского Совета Оленегорска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, новый мэр родился в 1989 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Учился в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им Д. Серикбаева, Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ. В Оленегорске Иван Лебедев проживает более десяти лет. Последние три года трудился директором МУС «Учебно-спортивный центр».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430954/#&gid=1&pid=1