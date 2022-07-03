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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.22 11:00

Андрей Чибис поздравил кандалакшан с 505-летием города

В эти выходные Кандалакша отмечает 505-летие. 2 июля празднование Дня города проходило на центральной площади и стадионе «Локомотив». С праздником жителей и гостей города поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы сегодня находимся в самом тёплом городе Мурманской области. И не только из-за погоды, но и по-настоящему тёплых и добрых людей. Красивый город и прекрасные люди. Каждый раз, приезжая сюда, я с большим удовольствием вижу, что город становится уютнее, привлекательнее, краше. А мы помогали и будем помогать, чтобы город Кандалакша, жемчужина Кольского полуострова, процветал, радовал жителей и гостей. И самое главное, что есть в Кандалакше, в Кандалакшском районе, это люди. Берегите родной город, здоровья и удачи вам! С праздником! С юбилеем!» – обратился глава региона с главной сцены.

Губернатор также вручил главе администрации муниципального образования Кандалакшский район Ярославу Шалагину и жителям Кандалакши памятный адрес.

«Только документально подтверждённый возраст Кандалакши составляет более полутысячелетия. Однако, согласно данным археологии, люди жили здесь с незапамятных времён. Древняя Кандалакша – подлинное место силы. Современная – один из главных узловых пунктов Мурмана: исторических, транспортных, энергетических, экономических. Столица Кольского Беломорья живёт и активно развивается на благо кандалакшан, Мурманской области и всей России», – говорится в документе.

В праздничный день Благодарности губернатора получили деятели культуры Елена Тыртикова, режиссёр массовых представлений ДК «Металлург»,  и  Елена Тарасова, хормейстер эстрадной вокальной студии Зеленоборского центрального дома культуры.

А вечером субботы в центре города состоялся  большой концерт «С праздником, любимый город!».

Днём здесь состоялись шоу гигантских летающих змеев, библиопикник «Какао под гитару» и награждение участников поэтического конкурса «Тебе стихи, мой город посвящаю», для юных кандалакшан устроили праздник «Время детства». Кроме того, в течение дня работали автобусные экскурсии по городу «7 чудес…Кандалакши». А на Аллее Дружбы проходит фестиваль «Лабиринт-Gallery».

Также прошёл парад выпускников школ и чествование лучших учеников.

Для любителей спорта и активного отдыха в этот день мероприятия прошли на стадионе «Локомотив». Прошла спортивно-развлекательная программа, включающая соревнования по теннису, пляжному волейболу, легкой атлетике, а также турнир по гиревому спорту и чемпионат по силовому экстриму. Для гостей работали развлекательные площадки, мастер-классы от инструкторов и состоялся массовый костюмированный забег. В течение дня на фестивальных площадках были открыты фудкорт от местных производителей и выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, экспозиция «Кандалакша сквозь время».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 3 июля празднование Дня города продолжится на Монастырском наволоке. В акватории Кандалакшского залива пройдёт второй день турнира SUP DAY, бесплатные мастер-классы на сап-досках и каяках, этап «Паруса Кандалакши» Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива 2022», праздничный концерт, фестиваль «Яркая Кандалакша». В течение дня запланированы тематические игровые программы и мастер-классы.

 

 

 

Фото: https://vk.com/wall-80246985_56044?z=photo-80246985_457277601%2Falbum-80246985_00%2Frev

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