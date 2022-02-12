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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.22 15:00

Андрей Чибис поздравил коллектив АО «Электротранспорт» с юбилеем предприятия

11 февраля губернатор Андрей Чибис поздравил руководство и коллектив АО «Электротранспорт» с 60-летием со дня образования предприятия. В рамках торжественного мероприятия глава региона также вручил руководителю «Электротранспорта» памятный адрес и наградил ряд особо отличившихся сотрудников.

«Поздравляю всех мурманчан, всех работников «Электротранспорта» с юбилеем. Сегодня 60 лет, как появилось это предприятие. И за время своего существования мурманские троллейбусы перевезли порядка 3 млрд 350 млн человек – почти половину населения Земли. Хочу сказать огромное спасибо Коробкову Сергею Евгеньевичу, который руководит организацией с 1986 года, и, конечно, всему коллективу за то, что работа ведётся без сбоев», – отметил Андрей Чибис.

11 февраля 1962 года – именно эта дата считается днём создания самой северной троллейбусной системы мира. В этот день состоялся торжественный запуск троллейбусов ЗиУ-5 в Мурманске.

Сегодня на предприятии эксплуатируется единственный троллейбус, произведенный в 90-х годах прошлого века. Подарок Мурманской области позволит самой северной троллейбусной системе мира завершить историю эксплуатации электротранспорта 20-го века и полноценно вступить в историю эксплуатации техники века 21-го.

В настоящее время АО «Электротранспорт» имеет 3 депо, 11 тяговых подстанций и 8 диспетчерских станций. На балансе предприятия – 110 троллейбусов и 142 автобуса. Организация обслуживает социально-значимых маршруты общей протяженностью более 470 км.

«Это счастье – руководить таким замечательным коллективом. И заложено это было с первых дней работы, когда 60 лет назад на линию вышли первые машины. Каждый руководитель предприятия прошёл все ступени, начиная от слесарей и мастеров, – отметил Сергей Коробков. – Численность «Электротранспорта» сегодня составляет 1500 человек. Сдавать позиций не собираемся. Вчера началось строительство нового цеха. Надеемся, что к осени мы его уже введём. Весь наш транспорт безопасный, а мы рады каждому пассажиру».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в период пандемии коронавируса коллективу удалось не только сохранить предприятие, но и обеспечить его развитие. Для комфорта граждан и улучшения транспортного сообщения «Электротранспорт» использует новые технологии производства. Так, организация одной из первых в России внедрила на всех троллейбусах систему GPRS, речевой и SMS-связи, позволяющей отслеживать нахождение техники в режиме реального времени.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439805/#&gid=1&pid=6

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