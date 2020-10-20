Андрей Чибис поздравил компанию «ФосАгро» с уникальной победой

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил одного из крупнейших налогоплательщиков Заполярья – ПАО «ФосАгро» – с уникальной победой. Компания стала единственным в истории двукратным обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Глава региона назвал ПАО «ФосАгро» надежным стратегическим партнером Мурманской области в развитии Арктики.

«На территории региона компания не только инвестирует в развитие производства, но и реализует целый ряд социальных проектов, а также финансирует развитие инфраструктуры туристического кластера «Хибины». За последние годы компания вложила в развитие горнолыжного курорта «Большой Вудьявр» около 5 миллиардов рублей. Деятельность компании, ее производственные, социальные и благотворительные проекты имеют ключевое значение для развития двух городов – Кировска и Апатитов», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также высоко оценил эффективные действия «ФосАгро» на территориях присутствия в период пандемии. В том числе, отметил он, за счет средств компании было приобретено все необходимое для здравоохранения двух городов: автомобили скорой помощи, ИВЛ и кислородные аппараты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Благодаря поддержке компании была открыта ПЦР лаборатория для тестирования COVID-19.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проводится с 1997 года. Чтобы завоевать Гран-при, необходимо одержать победу более чем в половине из восьми номинаций. За всю историю проведения конкурса Гран-при вручался лишь дважды, и оба раза – компании «ФосАгро». Впервые холдинг получил высокую награду в 2017 году. В этом году в конкурсе состязались 152 компании, среди которых таки гиганты, как «Сибур», «Северсталь», «РусГидро», «Новотранс» и другие.