Андрей Чибис поздравил коренные народы Севера с Международным днём саамов

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области поздравил малочисленные коренные народы Севера с Международным днём саамов.

Международный день саамов отмечается 6 февраля и посвящен их культуре и традициям.

«В Мурманской области проживает 1400 представителей саамского народа. Действительно важно то, как вы сохраняете и множите своё наследие, при этом следуя духу времени и внедряя современные технологии в популяризацию саамской культуры», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что правительством Мурманской области оказывается всесторонняя поддержка коренному малочисленному народу Севера.

«В числе мер – предоставление бесплатных земельных участков для выпаса оленей, создание этнографического комплекса в Туломе и многое другое», – отметил Андрей Чибис.

В прошлом году из областного правительства на различные виды поддержки саамским общинам выделено порядка 40 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о комплексе мер, направленных на социально-экономическое и культурное развитие саамов в регионе, доложила министр внутренней политики Анна Головина.