Андрей Чибис поздравил лучшую выпускницу СЗФО Александру Яроцкую

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл встречу с лучшей выпускницей Северо-Западного Федерального округа Александрой Яроцкой. В июле прошлого года проект мурманчанки по разработке системы дистанционного управления микроклиматом на объектах в отдалённых районах Крайнего Севера отмечен на федеральном уровне. Награду северянке вручил министр образования и науки РФ Валерий Фальков на Всероссийском студенческом выпускном в Москве.

«Поздравляю вас с заслугами за такую активную общественную деятельность, за реальное продвижение науки и технологических научных проектов в Мурманской области. Не теряйте этот блеск в глазах. И, конечно, чтобы все идеи и задумки, которые есть в голове, которые мы обсуждали, находили свою практическую реализацию. Мы всегда будем поддерживать и развивать наши учебные заведения, науку, образование, потому что Арктика действительно требует новых подготовленных и очень мотивированных молодых ребят. Большое спасибо за такую активную позицию», – отметил Андрей Чибис.

В настоящее время Александра Яроцкая обучается по новой магистерской программе по направлению «Логистика и управление цепями поставок в Арктике» в Мурманском государственном технологическом университете. Кроме того, лучшая выпускница СЗФО совмещает научно-исследовательскую деятельность с работой инженером-программистом на кафедре «Автоматики и вычислительной техники» и руководством студенческим научным сообществом университета «SciNorth», активно развивает взаимодействие научного сообщества МГТУ с обществами других вузов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, северянка рассказала губернатору, что в дальнейшем планирует вести занятия по предмету «Начертательная геометрия и компьютерная графика» в качестве ассистента. Также в планах у Александры Яроцкой написать научно-исследовательскую работу по тематике магистратской программы и представлять её на разных уровнях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435913/#&gid=1&pid=1