Андрей Чибис поздравил молодых учёных с Днём российской науки

Ежегодно 8 февраля в стране отмечается День Российской науки. В честь этого праздника Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии награждения молодых учёных и аспирантов региона именными стипендиями губернатора Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава региона отметил, что научная деятельность является одним из приоритетных направлений развития области. На сегодняшний день Мурманская область является конкурентоспособным регионом в части науки.

«Друзья, искренне поздравляю вас с праздником. Очень рад видеть здесь столько молодых, талантливых и активных людей. Сегодня время действительно для вас, для новых достижений и открытий. Наша область богата различными полезными ископаемыми, минералами, которые ещё требуют досконального изучения. Команда регионального правительства старается оказывать всестороннюю поддержку для развития научного потенциала области. В регионе создана система грантов и премий. С 2021 года эту финансовую поддержку мы увеличили в 12 раз, и в этом году она составляет до 54 млн рублей. Конечно, эту работу мы будем продолжать», – отметил Андрей Чибис.

24 молодых деятеля науки получили диплом лауреата именной стипендии губернатора Мурманской области.

Мероприятие продолжил открытый диалог, где учёные могли задать любой вопрос или выдвинуть инициативу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатору предложили рассмотреть возможность создания конкурса для студентов, аспирантов и молодых учёных в итоге которого, победитель получит шанс посетить Северный полюс на атомном ледоколе. Андрей Чибис отметил, что в рамках планируемого заключения соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом» этот вопрос будет вынесен на обсуждение.

Кроме этого, молодые учёные обсудили с губернатором актуальные сферы для исследования в области гуманитарных наук, возможность обмена опытом с иностранными учёными и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru