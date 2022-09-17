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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.22 10:00

Андрей Чибис поздравил мончегорцев с юбилеем города

В ходе торжественного вечера, посвященного 85-летию Мончегорска, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей города.

«Жители Мончегорска гордятся своим городом. И я считаю, что главное, это всегда люди. В зале сегодня присутствует старшее поколение. Много сил, здоровья, своего труда отдали вы предприятию, трудовому поселку, а потом и городу. Сегодняшняя молодежь Мончегорска живая, искренняя, настоящая. Молодые люди впитали энергию, которую вложило старшее поколение. Вы посвятили городу свою душу и громадную часть своей жизни. Кроме богатого прошлого, у Мончегорска есть светлое и великое будущее. Новые современные производства, жилые районы и новые рабочие места. У города не только великое прошлое, достойное настоящее, но и сильное будущее. Но все это невозможно без искренних и любящих город мончегорцев. То, что сегодня мы празднуем юбилей и называем Мончегорск городом трудовой доблести - все это исключительно ваша заслуга. Низкий вам за это поклон», - поблагодарил губернатор и пожелал горожанам здоровья.

От президента Владимира Путина Андрей Чибис передал государственную награду «Почётный металлург» Виктору Рабчуку за личный вклад в работу Кольской ГМК. Также губернатор вручил памятный адрес главе администрации города Виктору Садчикову, а благодарности и благодарственные письма жителям Мончегорска.

Добрые пожелания и слова признательности за труд мончегорцам адресовала сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова.

«Славная летопись Мончегорска неразрывно связана с историей комбината, чей путь начался незадолго до Великой Отечественной. Первая плавка, затем война, эвакуация и второе рождение. За этими сухими фактами – титанический труд мончегорцев, их бесстрашие и настоящее мужество. Непростым было и послевоенное время, когда надо было отстраивать город. И все получилось. Сегодня Мончегорск развивается. Он красивый, сюда с удовольствием едут гости. Все это благодаря труду тех людей, которые здесь живут и работают на благо родного края. Желаю всем мончегорцам здоровья, любви, удачи и тепла, а городу - дальнейшего процветания. С праздником!», - поздравила горожан Татьяна Сахарова.

К словам признательности присоединился председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и вручил грамоты и благодарности мончегорцам.

В заключение церемонии награждения слово было предоставлено генеральному директору АО «КГМК» Евгению Борзенко.

«85-летняя история города неразрывна связана с жизнью предприятия. На протяжении этого пути она создавалась силами горожан, руководства города. Сегодня на Кольской ГМК работает почти 5000 мончегорцев. Мы с вами построили и развивали компанию, благоустраивали Мончегорск. Звание города трудовой доблести - это наша общая история. Благодаря совместным усилиям меняется Мончегорск. Мы и дальше будем идти рука об руку, и все наши начинания направлены на развитие уютного и перспективного для проживания города. Поздравляю нас всех с этим славным юбилеем! Желаю благополучия и огромных перспектив в будущем. С праздником!» - поздравил горожан Евгений Борзенко.

Торжественный вечер продолжился выступлениями творческих коллективов города, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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