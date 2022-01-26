Андрей Чибис поздравил обучающихся МГТУ с Днём российского студенчества

Вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню российского студенчества. Глава региона посетил Мурманский государственный технический университет, где встретился со студенческим активом и стипендиатами вуза. В ходе встречи Андрей Чибис поблагодарил врио ректора МГТУ Светлану Деркач за успешную работу, а также представил нового руководителя вуза – Марию Князеву, которая вступит в должность в ближайшее время.

«Более 20 тысяч ребят и девчонок учатся в наших университетах и колледжах. И, конечно, наша принципиальная задача – менять среду для жизни и учёбы студентов, так как большую часть времени они проводят в стенах университета или колледжа. В МГТУ были отдельные планы, отдельные задачи. Мы видим, как среда обновляется, и это только первые шаги. Потому что обновляется также и оборудование, и общежития, и аудитории. И самое главное, надо менять ещё и подходы к образованию и общественной жизни», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что современному студенту необходимо давать чуть больше свободы для самовыражения, чтобы они чувствовали себя главными в своей жизни и в образовательных учреждениях.

«Поздравляю всех студентов с праздником, желаю такой активной жизненной позиции, учёбы не ради галочки или зачётки, а учёбы ради знаний, которые помогут в будущем. И, конечно, всегда быть активными и инициативными. Всем желаю успеха в жизни», – сказал губернатор.

Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин, в настоящее время необходимо создать конкурентную и качественно новую среду для воспитания востребованных кадров, особенно для экономики Мурманской области. И сегодня в рамках запущенных соглашений в вузах региона реализуются программы совместно с крупными инвестиционными партнёрами.

«Мы будем продолжать работу по вхождению университетов в программу «Приоритет-2030» и по реализации единого студенческого кампуса мирового уровня. И, конечно, поздравляю всех ребят с Днём студенчества. Учитесь, дерзайте, у вас всё получится», – подчеркнул вице-губернатор.

В рамках визита в Мурманский государственный технический университет Андрей Чибис осмотрел результаты ремонтных работ студенческого общежития в корпусе К, где в прошлом году проводился ремонт двух этажей здания. На первом – собраны студенческие объединения МГТУ, среди которых студенческий актив, театральная студия и научное сообщество.

Второй этаж корпуса К – это пример современного общежития с трёхместными кубриками, кухнями, душевыми, прачечной, помещениями для самоподготовки студентов, помещением для хранения вещей и др. Этаж рассчитан на проживание 69 человек из Мурманской области, России и зарубежных стран. В 2022 году планируется ремонт других помещений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, главе региона представили обновлённый студенческий офис и новый читальный зал в корпусе «В». Студенческий офис ориентирован на работу с курсантами, студентами, магистрантами, аспирантами очной и заочной форм обучения. Для работы этого подразделения реконструировано бывшее помещение библиотеки. Также для оптимизации деятельности впервые в МГТУ приобретена система «Электронная очередь».

Классический читальный зал в корпусе «В» приобрёл современное пространство для общения, консультаций и самостоятельной подготовки обучающихся. Его посетители особо отмечают удобные в использовании «акустические кабины» для самостоятельной подготовки студентов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436444/#&gid=1&pid=25