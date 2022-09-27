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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.22 17:30

Андрей Чибис поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

«Когда ребёнок выходит из семьи, воспитатели и дошкольные работники в детском саду – люди, которые создают первое впечатление от «большого мира». Это оказывает сильное влияние на маленького человека. От того, какой будет эта первая встреча, зависит будущее, успехи, качество жизни. Хочу сказать вам искреннее спасибо! Отмечу, что в любом дошкольном учреждении в области, даже в самых отдаленных населенных пунктах, нет ни одного сада, где бы не чувствовалась искренняя любовь к детскому саду, к малышам. Все усилия правительства по благоустройству, по строительству детских садов, инвестиции в образование не дали бы никакого эффекта без душевного коллектива, без того отношения, которое вы дарите детям. Вы с трепетным отношением и большим энтузиазмом относитесь к своему делу, за что вам огромное спасибо», - поблагодарил дошкольных работников за труд губернатор, а также пожелал здоровья, личного благополучия и удовлетворенности от работы, чтобы на долгие годы сохранить любовь к профессии.

В рамках мероприятия работникам дошкольных учреждений были вручены федеральные и региональные награды: среди них нагрудные знаки, благодарности и благодарственные письма губернатора Мурманской области.

«Хочу выразить признательность за ваш огромный труд, за любовь и заботу к детям, за ваше стремление раскрыть таланты и способности у каждого ребенка, за умение находить подход к каждому родителю. Быть воспитателем - это призвание, особая миссия. Вы являетесь почетными работниками, лауреатами и победителями профессиональных конкурсов, специалистами первой и высшей квалификационной категории. Не перечислить качества, которыми обладаете. Желаю вам здоровья, личного счастья и успехов в вашей профессионально-педагогической деятельности! Пусть работа приносит вам радость, а родители и дети будут взаимно благодарны. С днем дошкольного работника!», - поздравила министр Диана Кузнецова и вручила грамоты министерства образования и науки коллективам детских дошкольных учреждений и их работникам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение мероприятия для работников дошкольного образования прошёл спектакль «Маленькие трагедии», специально подготовленный к профессиональному празднику.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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