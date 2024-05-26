Андрей Чибис поздравил работников Кировского филиала АО «Апатит» с выработкой 750-миллионной тонны апатитового концентрата с момента образования ГОК «Апатит»

В канун Дня химика на апатит-нефелиновой фабрике №3 выработали и отгрузили 750-миллионную тонну апатитового концентрата с момента образования ГОК «Апатит». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии отправки вагонного состава с юбилейной тонной апатитового концентрата и поблагодарил работников предприятия за самоотверженный труд и отличные показатели.

«В преддверии Дня химика хочу отдельно поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие компании «ФосАгро» и всей Мурманской области. Концентрат, который вырабатывается здесь, в Хибинах, вашими руками – это трудовой подвиг. Без него не было бы тех минеральных удобрений, которые экспортирует наша страна на мировой рынок. На протяжении 95 лет многие поколения, трудовые династии обеспечивают нашу страну очень важным сырьём. Это вопрос продовольственной безопасности и экспортного потенциала нашей страны. Очень важно, что компания «ФосАгро» – наш надёжный экономический и социальный партнёр – вкладывает много ресурсов в развитие производства. Благодаря этим инвестициям, новым технологиям и активному труду, несмотря на санкционные ограничения, удалось достигнуть таких результатов. Если взять 750 млн тонн, этот рекордный показатель, и разложить по вагонам, можно будет три раза обогнуть экватор. Это то, что вы сделали, благодаря своему труду. Низкий вам за это поклон. Работать в наших климатических условиях непросто. Но вы отлично с этой задачей справляетесь. Я хочу пожелать новых трудовых подвигов, крепкого здоровья, семейного благополучия», – отметил глава региона.

К участникам торжественного мероприятия также обратился директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«Компания «ФосАгро» ставит перед собой амбициозные задачи, являясь одним из мировых лидеров по производству фосфорсодержащих удобрений. Фундамент новых достижений закладывается здесь, в Кировском филиале АО «Апатит». Наши горняки и обогатители совершенствуют свои профессиональные навыки, осваивают новые технологии. В результате коллектив с честью решает производственные задачи», – сказал Андрей Абрашитов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, горнообогатительный комплекс КФ АО «Апатит» состоит из трёх рудников и двух фабрик – «АНОФ-2» и «АНОФ-3», куда добытая апатит-нефелиновая руда поступает для переработки в апатитовый концентрат. Это начало производственной цепочки компании «ФосАгро». Далее сырьё направляется в Волхов, Балаково, Череповец для изготовления конечной продукции – высококачественных экологически чистых фосфорсодержащих удобрений, востребованных отечественными аграриями и ещё в ста странах мира.

Сегодня на фабриках не останавливается процесс модернизации производства. Применение современных технологий и материалов позволяет повысить эффективность всего комплекса технологических процессов – дробления, фильтрации, сушки. Капитальные вложения в модернизацию фабрик за последние пять лет составили более 11,2 млрд рублей.

Фото (Валентин ЖИГАНОВ): https://gov-murman.ru