Андрей Чибис поздравил работников культуры Кольского Заполярья с профессиональным праздником и трудовой коллектив Мурманской областной филармонии с полувековым юбилеем

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном собрании, которое приурочили ко Дню работника культуры и к 50-летию Мурманской областной филармонии. Глава региона поздравил работников и ветеранов учреждений культуры с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в воспитание молодёжи и сохранение культурного наследия.

«Культура — это не просто развлечение, это воспитание, формирование культурного кода народа, который является фундаментом нашей национальной идентичности и духовного развития. Вы умеете бережно хранить и приумножать базовые ценности, передавая их из поколения в поколение. Спасибо вам за преданность делу и вдохновение», — сказал Андрей Чибис.

С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере - жить!» правительство Мурманской области активно модернизирует учреждения культуры, проводит капитальные ремонты объектов образования, обновляет материально-техническую базу, открывает новые современные пространства.

Во время церемонии награждения губернатор вручил северянам премии за сохранение и развитие культуры в Мурманской области, а также почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.

Четверо жителей Кольского Заполярья стали лауреатами премии губернатора «За особый вклад в развитие культуры и искусства»: актриса театра Северного флота Елена Варцева, член Мурманского регионального отделения Союза российских писателей Игорь Руднев, мастер художественной резьбы по кости, член регионального отделения Союза художников России Илья Хабаров и артист-концертный исполнитель Мурманской областной филармонии Ашот Хоецян.

Также глава региона отметил, что в афишах Кольского Заполярья всегда представлен широкий перечень событий для ценителей классики для поклонников современного искусства. Можно выбрать премьеры и редкие выставки, литературные вечера и концерты, яркие фестивали и представления. Андрей Чибис подчеркнул высокий профессионализм работников культуры Мурманской области, их энтузиазм, беззаветное служение искусству, пожелав благополучия и новых успехов в творческой деятельности.

С профессиональным праздником работников культуры также поздравила сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева.

«Культура была и остаётся одной из главных объединяющих сил, тем, что всегда вдохновляет, двигает вперёд. И этой сфере уделяется большое внимание, как на федеральном уровне, так и в Мурманской области. Важнейшим итогом реализации национального проекта «Культура» стало масштабное обновление инфраструктуры. Обрёл новый дом первый за Полярным кругом профессиональный театр, в первую неделю работы более 4 тысяч человек посетили открывшийся после реконструкции старейший музей региона. Но одной инфраструктуры мало. Дома культуры, библиотеки, школы искусств, театры, музеи становятся точками притяжения для северян разных возрастов, интересов или профессий, гостей нашей прекрасной Мурманской области благодаря талантливым, преданным делу работникам культуры! Именно они наполняют созданные и модернизированные учреждения правильными смыслами, закладывают фундамент для развития гармоничной личности, помогают формировать верные ориентиры», – отметила Елена Дягилева.

Парламентарий поблагодарила работников культуры за их ежедневный труд, благодаря которому мы смотрим прекрасные спектакли и фильмы, наслаждаемся музыкой и книгами, проводим интересно свободное время и приобщаемся к искусству. На сцене она вручила благодарственные письма коллективам областных филармоний и краеведческого музея, а также директору Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Маргарите Викторовой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/