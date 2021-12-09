Андрей Чибис поздравил работников «Мурманскводоканала» с 90-летием предприятия

Стратегическое предприятие жизнеобеспечения Мурманской области – ГОУП «Мурманскводоканал» –отмечает 90-летие. В честь юбилея в Центре управления регионом прошло торжественное мероприятие с участием губернатора Андрея Чибиса.

В приветственном слове к сотрудникам предприятия глава региона отметил, что работники сферы ЖКХ, особенно аварийных служб – по-настоящему самоотверженные люди.

«Часто обычный потребитель не понимает, что боевые сотрудники «Водоканала» устраняют аварии в любую погоду – и в -35, и в -40. Отдельное спасибо хочу сказать сотрудникам за то, что в непростые времена, когда у нас мост через Колу рухнул и пришлось переключать Мурманск на другой водовод, ни один потребитель этого не почувствовал и не заметил. Хотя это, безусловно, была тяжелейшая, сложнейшая и опасная спецоперация. Но коллектив с этой задачей успешно справился. Низкий вам поклон и огромное спасибо!» – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил, что благодаря активным инвестициям в систему водоснабжения аварийные ситуации на линиях стали возникать реже. Одновременно с этим, по словам губернатора, на самом предприятии за последние два года созданы кардинально новые условия труда.

«Мы почти полностью обновили автопарк «Мурманскводоканала». Современная техника и оборудование позволяют гораздо быстрее устранять аварийные ситуации. В частности, мы купили современную машину для промывки сетей. Выездные бригады сегодня работают в тёплой, надёжной, красивой форме. Предприятия водоснабжения, как и любые стратегические предприятия, должны быть современными, а условия труда в них – достойными. К этому мы стремимся, и это сейчас даёт практический результат. Рад за сотрудников и рад, что предприятие становится сильнее, эффективнее и состоятельнее», –подчеркнул Андрей Чибис.

Отличившиеся работники «Мурманскводоканала» получили из рук Андрея Чибиса региональные награды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430628/#&gid=1&pid=5