Андрей Чибис поздравил работников прокуратуры Мурманской области с профессиональным праздником

Андрей Чибис поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Мурманской области с профессиональным праздником. Сегодня, 12 января, по случаю Дня работника прокуратуры России губернатор вручил памятный адрес руководителю областного ведомства Сергею Швецову.

«Спасибо за вашу принципиальную позицию, за непримиримость к малейшим нарушениям Закона, за отзывчивость и кропотливую работу при защите прав жителей Заполярья. Успехов вам на службе, неиссякаемых сил и, конечно, здоровья», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона выразил благодарность всем работникам органов прокуратуры области за компетентность и достойную работу на благо общества и страны в целом в сегодняшних непростых условиях.

С учетом эпидемиологической ситуации торжественное мероприятие в этом году прошло при ограниченном составе участников и с использованием дистанционных средств связи и вещания.

В связи с 299-й годовщиной образования российской прокуратуры 13 работников и четыре ветерана регионального ведомства отмечены наградами Генерального прокурора РФ. Также за продолжительную и безупречную службу прокурором Мурманской области поощрено более 60 сотрудников, сообщает региональное Министерство информационной политики.