Андрей Чибис поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на чемпионате Европы по плаванию

2-7 ноября в Казани проходил XXI чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В нём приняли участие более 400 спортсменов из 40 стран.

Пловцы из России завоевали бронзу и серебро в комбинированной эстафете. Одним из членов команды стал Павел Самусенко – воспитанник спортшколы Полярных Зорь. С 2018 года Павел представляет комплексную школу олимпийского резерва министерства спорта Мурманской области и региональный Центр спортивной подготовки.

Незадолго до победы на чемпионате Европы Павел завоевал «золото», «серебро» и «бронзу» на Кубке мира по плаванию в Казани.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области нашего земляка поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Я ещё раз поздравляю Павла, всех наших спортсменов и, конечно, тренеров. Вся область гордится ребятами, которые помогают нашей стране добиваться высоких спортивных достижений», – сказал глава региона.