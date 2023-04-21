Андрей Чибис поздравил руководителей и сотрудников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

Сегодня, в День местного самоуправления, проходит заседание правительства Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис начал заседание с поздравления коллег.

«Муниципальная власть – это власть, которая ближе всего находится к людям. К вам прежде всего обращаются граждане со своими проблемами и ждут не только решений, но и внимательного отношения к своим инициативам и просьбам. Я понимаю, что это очень непростая работа. В подавляющем большинстве в Мурманской области трудится много достойных людей, которые искренне стараются изменить жизнь в муниципалитетах. Местное самоуправление сейчас стало достаточно открытым. Знаю, что вы общаетесь с жителями, оперативно реагируете на запросы. Я прошу вас держать эту планку и стараться ещё больше делать для того, чтобы люди чувствовали внимание со стороны местной власти. Это в наших с вами силах. Мы, в свою очередь, всегда будем помогать развитию муниципалитетов», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона напомнил, что вчера под председательством Президента Владимира Путина проводился Совет по развитию местного самоуправления, где обсуждались вопросы развития муниципальной службы.

Мурманскую область на заседании Совета представлял глава Кольского района Андрей Малхасян. Он выступил с целым набором предложений, которые вырабатывалась на Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». В их числе инициативы укрепления кадрового потенциала муниципальной службы, а также разработка механизма привлечения молодых специалистов и специалистов узкого профиля на муниципальную службу. Предложения получили положительную оценку президента.

Одной из важных тем, которую обсуждали вчера на совете, был вопрос о привлечении молодых кадров на муниципальную службу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить» проводится целый комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы молодёжь хотела жить и работать в родном регионе.

Фото: https://gov-murman.ru