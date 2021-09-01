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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 15:00

Андрей Чибис поздравил с Днём знаний мурманских гимназистов

1 сентября губернатор Андрей Чибис стал почётным гостем школьного праздника в мурманской гимназии №8. Торжественная линейка для первых и одиннадцатых классов прошла на открытом воздухе, поэтому в ней, согласно действующим эпидемиологическим правилам, смогли принять участие родители учеников.

Глава региона обратился к первоклассникам и выпускникам с напутствием.

«Не переживайте, у вас всё получится. У наших северных ребят всё всегда получается. Желаю пройти этот год успешно, достойно, показать всем, насколько вы эффективны, получить впоследствии лучшее образование и работать здесь, в нашей замечательной области. Хочу поблагодарить учителей, поскольку сегодня труд учителя – это не столько знания, сколько воспитание и прививка ценностей, это великая миссия. И, конечно, поздравляю родителей – успехов вам, здоровья, и давайте вместе будем делать мир лучше!», – сказал Андрей Чибис.

Учащиеся школы выступили перед собравшимися с музыкальными и танцевальными номерами, затем прозвучал символический первый звонок. По окончании торжественной части для губернатора была проведена небольшая экскурсия по гимназии. Глава области заглянул в кабинеты физики и химии, где шли уроки у 10-х классов, посетил специальный шахматный кабинет, приветствовал первоклассников.

Отдельного внимания Андрея Чибиса удостоилась школьная столовая, полностью реконструированная в рамках регионального проекта «Arctic schools». Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба уточнила, что по условиям проекта грантовую поддержку получают инициативы, предложенные и поддержанные самими учащимися.

«В рамках нашего проекта «Arctic schools» завершены мероприятия по реновации школьной столовой. Проводилась она при поддержке Мурманского морского торгового порта, который является социальным партнёром гимназии. В столовой обновлён дизайн, мебель, закуплено новое оборудование. Надеюсь, что новая столовая понравится всем, в том числе и первоклассникам, которые сегодня приходят в гимназию», – отметила министр.

Андрей Чибис высоко оценил новый облик столовой и подчеркнул, что руководители образовательных учреждений, готовые к смелым решениям и прислушивающиеся к мнению детей, могут смело рассчитывать на поддержку области.

«Должна быть активность, искреннее желание свою школу изменить. Принцип программы «Arctic schools» – вовлечение детей, чтобы вместе с детьми обсуждали и инициировали изменения. Ровно то, как мы делаем по городской среде. Руководителем этой школы была Ольга Андреевна Дзюба, они в своё время с партнёром – Мурманским морским торговым портом – уже многое для школы сделали. Мы, глядя на этот пример, запустили гранты «Arctic schools» , и в этом году у нас более 50 школ по всей области получают новые пространства. Важно, что участвуют не только деньги области, но и частных партнёров. Здесь столовая – новое школьное пространство. Это совершенно другая среда, когда ты приходишь как в современное молодёжное кафе. Грантовую поддержку мы будем развивать, количество грантов увеличивать, важно, чтобы наши школы менялись», – пояснил губернатор.

Глава региона напомнил, что Президентом РФ одобрена инициатива Мурманской области и ряда глав других субъектов о выделении со следующего года федеральных средств не только на строительство новых школ, но и на капитальный ремонт существующих. Кроме того, по словам Андрея Чибиса, правительство области намерено наряду с преобразованием внутренних школьных пространств инвестировать в благоустройство школьных территорий, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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