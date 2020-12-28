Андрей Чибис поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детских социальных учреждений
Накануне Нового года губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой пришли в гости к воспитанникам детских социальных учреждений - Мурмашинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка» и «Берегиня» в посёлке Кильдинстрой.
Гости вручили детям новогодние подарки от правительства Мурманской области.
Глава региона пожелал всем счастливого Нового года хорошего настроения и здоровья.
Детям из «Журавушки» передали долгожданные подарки от добрых волшебников, собранные в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо».
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в декабре по нескольким адресам в Мурманске были установлены ёлки с открытками. В них – заветные желания от воспитанников центров помощи, социальных приютов и специализированного дома ребёнка Мурманской области.
Каждое из 460 детских желаний будет исполнено.