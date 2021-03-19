Андрей Чибис поздравил североморцев с Днём моряка-подводника

19 марта отмечают свой профессиональный праздник моряки-подводники ВМФ России. К этой дате ряд военнослужащих Северного флота был представлен к государственным наградам. Сегодня в штабе флота командующий СФ Александр Моисеев вручил награды подводникам-североморцам.

В торжественных мероприятиях в Североморске принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, выступая перед офицерами в штабе Северного флота, глава региона подчеркнул, что подводники – подлинная элита ВМФ и Вооружённых Сил в целом, и отметил, что командующий флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев также большую часть своей жизни посвятил службе на подводных лодках.

«Работа на глубине не менее опасна, чем в космосе. Она требует высочайшего профессионализма. Атомные подводные ракетоносцы являются частью ядерной триады России, служащей инструментом глобального сдерживания. Спасибо вам за мир и покой на нашей земле, в наших морях и во всём мире!», – сказал губернатор.

Андрей Чибис пожелал подводникам-североморцам крепкого флотского здоровья, спокойных вахт и, по традиции, всегда счастливого возвращения в родную базу к семьям.