Сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис поздравил северян с Днём Конституции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что это главный документ нашего государства, который утверждает права и равенство каждого человека, а также те незыблемые принципы, на которые мы опираемся.

«Это почитание памяти предков, которые передали нам любовь и уважение к Отечеству, сохранение суверенитета страны и ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями. И сегодня каждый из нас вносит вклад в судьбу и процветание великой России. От всей души поздравляю вас с Днём Конституции и благодарю за вашу искренность и настоящую любовь к стране!», — сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru