Андрей Чибис поздравил северян с Днём защиты детей
Андрей Чибис поздравил северян с Днём защиты детей

Сегодня оперативное совещание в правительстве губернатор начал с поздравления жителей с Международным днём защиты детей, а также напомнил о региональных мерах поддержки семей.

«Я поздравляю с этим светлым праздником всех юных северян и, конечно, их родителей, бабушек и дедушек. Быть родителем — это труд и огромная ответственность. Наша общая задача сделать так, чтобы детство на Севере было безопасным, интересным и по-настоящему благополучным», — подчеркнул Андрей Чибис.
Губернатор отметил, что о благополучии региона говорит то, насколько спокойно и уверенно чувствуют себя семьи. В Мурманской области действуют 26 мер поддержки семей с детьми, из которых 21 — областная. Например, при рождении первого ребёнка мама получает более 1 миллиона рублей.

Все эти решения объединены в губернаторский проект «На Севере — малыш». Помимо выплат, он включает бесплатное такси для беременных, которым воспользовались уже более 9 тысяч женщин, сертификат молодожёнов для проверки репродуктивного здоровья, сумку для мамы в роддом и подарок новорожденному.

Особое внимание – многодетным семьям. Для них в регионе ввели бесплатное обучение детей в колледжах, если им не хватило бюджетных мест. Новые меры поддержки также уже в проработке.
«Наша работа даёт осязаемый результат: с 2019 года число многодетных семей в области выросло на 44,5%. Сегодня их у нас более 11,2 тысячи», — сообщил губернатор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, по программе «Курс на Север» с 2023 года в область переехали порядка 300 детей вместе с родителями. Семьи осознанно едут на Север за комфортом и надёжностью: чаще всего они выбирают Мурманск, а также Апатиты, Кировск и ЗАТО Александровск.

 

 

