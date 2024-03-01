Андрей Чибис поздравил сотрудников Мурманского областного лечебно-реабилитационного центра с юбилеем организации

Губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 70-летию со дня образования Мурманского областного лечебно-реабилитационного центра.

«Все начиналось с реабилитационного центра для спортсменов, а сегодня мы видим большое учреждение, которое оказывает помощь по разным направлениям. Восстанавливает и ставит на ноги всех, кому это необходимо. В условиях проведения специальной военной операции значимость вашей работы многократно возрастает. Сегодня важной задачей для нас всех является помощь тем, кто на передовой отстаивает интересы нашей страны, кто приезжает с ранениями, и после лечения нуждается в реабилитации. Это действительно священная миссия, с которой только вам под силу справиться. Желаю вам сил и терпения в этой нелегкой, но благородной работе, бодрости духа и успехов. А самому центру – дальнейшего развития», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис, поздравляя коллектив.

Глава региона вручил памятный адрес и.о. главврача центра Татьяне Головановой, почётные грамоты и благодарственные письма губернатора отличившимся сотрудникам.

Награды регионального Минздрава специалистам центра вручил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«Это действительно один из ключевых профилей оказания медицинской помощи. Специалисты энтузиасты, продвинутые. Много примеров, когда ставили на ноги. Порядка 2000 случаев реабилитации медицинской за прошлый год. Уже два года у нас реализуется региональная программа по медицинской реабилитации. Более 150 единиц медоборудования приобретено, не только в реабилитационный центр, но и амбулаторные подразделения – в поликлиники №№1 и 2 в Мурманске, в отделение в МОКМЦ», – рассказал Дмитрий Панычев.

«Наш центр обслуживает детей от 7 лет и взрослых, которым нужна реабилитация, работаем со спортсменами, в том числе выдаем допуски на соревнования, ведем пропаганду здорового образа жизни, проводим антидопинговые кампании. Центр активно развивается. В 2023 году наша организация получила порядка 40 единиц нового оборудования на сумму 50 млн рублей. Оно внедрено и используется в реабилитации по патологиям опорно-двигательного аппарата, патологиям нервной системы, периферической нервной системы, восстановления спортсменов, получивших травмы. У нас есть также лечебная физкультура – индивидуальная и групповая, кабинет механотерапии, тренажёрный зал. Организм восстанавливается под руководством инструкторов и лечащего врача. Нагрузки дозированы, своевременно назначаются, при выписке даются рекомендации. Попасть к нам можно через назначение от лечащего врача – терапевта, невролога, травматолога-ортопеда», – отметила Татьяна Голованова, и.о. главврача Центра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, врачебно-физкультурная служба Мурманской области начала работу с кабинета врачебного контроля на стадионе «Строитель» Мурманска в 1953 году. 1 марта 1954 открылся врачебно-физкультурный диспансер на улице Челюскинцев, 7. Был оборудован зал лечебной физкультуры, клиническая лаборатория, регистратура, позже открылись кабинеты физиотерапии и электрокардиографии, также проводилась большая работа по популяризации спорта и здорового образа жизни. К 1959 году в организации наблюдалось больше тысячи ведущих спортсменов Кольского Заполярья. К 1984 году служба имела в своем составе пять диспансеров в разных городах, на диспансерном учете состояло уже более 3000 спортсменов. В настоящее время Центр осуществляет медицинскую реабилитацию различных групп больных в Мурманской области, продолжает работать и отделение спортивной медицины. В отделениях реабилитации работают 14 врачей разных специальностей, 41 медработник. За 2023 год медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» получили более 2000 человек. В отделении спортивной медицины работают 11 врачей и 10 медсестер. За 2023 год медицинские осмотры прошли 4000 человек.

Фото: https://gov-murman.ru