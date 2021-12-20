Андрей Чибис поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности – профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки и Главного управления спецпрограмм Президента РФ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл оперативное совещание в правительстве региона поздравлением в адрес сотрудников спецслужб.

«Эта непростая служба требует особых качеств – твёрдой веры в нашу страну, правоту и справедливость своего дела. В современном мире постоянно возникают новые угрозы, вызовы интересам нашей страны, нашим гражданам. Я благодарен коллегам за обеспечение спокойствия и безопасности на территории Мурманской области и России. Желаю успехов всем, кто защищает нашу область от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет России, национальные интересы, и для кого безопасность и благополучие нашей Родины – дело всей жизни. Спасибо за службу!», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431985/#&gid=1&pid=1