Андрей Чибис поздравил сотрудников региональной санавиации с 70-летием со дня основания службы

Сегодня в Мурманске состоялась конференция, посвященная 70-летию со дня основания службы санитарной авиации в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис поздравил руководство и коллектив в ходе торжественного открытия.

«Мы уверены в профессионализме, скорости, ответственности, искренности всех, кто работает в медицине катастроф. Вы приходите на помощь в самых экстремальных условиях. Большое спасибо за тысячи спасенных жизней. Я тоже в прошлом году был вашим пациентом, и это действительно слаженные действия высококвалифицированных медиков. Желаю вам и дальше надежно стоять на страже здоровья северян даже в самых непростых ситуациях», – подчеркнул глава региона. Он вручил отличившимся специалистам благодарственные письма и памятный адрес.

Присутствующих поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, вручив ряд благодарственных писем.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев подчеркнул, что санавиация – это важнейшая служба в системе здравоохранения, которая обеспечивает не только оказание скорой медицинской помощи в труднодоступных районах и медицинскую эвакуацию пациентов, но и оказывает консультативную поддержку медицинским специалистам в отдаленных населенных пунктах, выполняет доставку компонентов крови. Сергей Чуксеев отметил, что значение санавиации подчеркнуто в новом Президентском нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь», в регионе служба активно развивается.

«Областной бюджет вкладывает большие средства, в том числе в развитие материально-технической базы. На протяжении последних нескольких лет в рамках плана «На Севере – жить» закуплено три аппарата искусственной вентиляции легких экспертного класса, которые обладают всеми функциями реанимационного аппарата и могут использоваться не только возле кровати пациента, но и в автомобиле, вертолете. Приобретен дорогостоящий современный аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет протезировать функцию сердца во время транспортировки. Коллеги этим уже многократно пользовались. Это и следящая аппаратура: три новейших монитора экспертного класса. Все, чтобы оказывать высокоэффективную и качественную помощь», – рассказал Сергей Чуксеев. Он также вручил награды областного Минздрава сотрудникам службы.

Как отметила в рамках церемонии Наталья Лобанова, главврач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, на базе которой работает региональная санавиация, служба сделала порядка 1000 вылетов за последние 5 лет. А за предыдущие 5 лет – всего около 300 вылетов. Ежегодно выполняется порядка 1500 санитарных заданий и эвакуируется более 700 пациентов, в том числе на системах жизнеобеспечения.

«Это о многом говорит. Развитие медицины – один из важнейших блоков работы в рамках плана «На Севере – жить». Мы максимально стараемся оснастить медиков современным оборудованием, не экономим на этих вылетах: есть современный вертолет, все, что касается его начинки. Но главное – это наши великолепные доктора, медработники, которые в случае необходимости вылетают в любую точку региона, в любое время. Со своей стороны и дальше будем делать все, чтобы наша медицина катастроф была оснащена по последнему слову техники, чтобы хватало специалистов», – отметил Андрей Чибис.

В завершение глава региона пообщался с присутствующими в формате открытого диалога. Губернатор подчеркнул, что никто из специалистов не задал вопросов личного характера, но каждый говорил о потребностях своих учреждений. В том числе об обновлении оборудования для областной детской больницы: лабораторного и терапевтического, аппаратов ИВЛ и наркоза.

«Нам очень важна профессиональная оценка действующих медиков по приоритетной потребности в оборудовании. Мы внимательно изучим сегодняшние комментарии и вопросы, акценты на том, что действительно критично. В ближайшее время соберем совещание, обсудим, что можем закупить, какие есть возможности», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, гГлава региона также рассказал, что в рамках формирования плана «На Севере – жить» и мастер-планов развития на ближайшие годы рассматривается создание новой детской областной больницы. Одобрение уже получено от главы Минздрава России Михаила Мурашко, необходимость такого объекта включается в документацию. Работа продолжается, в том числе поиск источников финансирования.

«Сделаем всё, чтобы проект состоялся», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/