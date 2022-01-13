Андрей Чибис поздравил сотрудников СМИ Кольского Заполярья с Днём российской печати

13 января в России отмечается профессиональный праздник всех работников средств массовой информации и журналистов. Он учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.

Сегодня с Днём российской печати сотрудников СМИ Мурманской области поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Главная и единственная цель журналистики – работа на благо человека. СМИ не только информируют, но и ставят вопросы, отзываются на проблемы граждан, помогают их решать. В этом смысле мы с вами – соратники в общем деле повышения качества и комфорта жизни северян, – отметил глава региона. – Сегодня именно вы создаёте хронику жизни Мурманской области. Ваши материалы спустя годы станут основным свидетельством эпохи. Можно смело сказать, что картина нашего непростого, судьбоносного времени, которую предстоит изучать другим поколениям, пишется вами объективно, ярко и талантливо. Спасибо вам!».

Кроме того, Андрей Чибис пожелал журналистам Кольского Заполярья удачи, неиссякаемых сил и неугасимого огня любви к северянам.

Ежегодно благодаря высокому уровню профессионального мастерства сотрудники СМИ региона получают различные награды. Так, 28 декабря на Форуме СМИ Мурманской области отличившиеся мастера слова и коллективы редакций удостоены Почётной грамоты и Благодарственных писем губернатора.

В рамках мероприятия Андрей Чибис также сообщил о появлении в Кольском Заполярье новой региональной награды – «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области», которую журналисты получат уже в этом году.

Кроме того, более двух десятков благодарственных писем Министерства информационной политики Мурманской области были вручены участникам Форума главой ведомства Ольгой Степаковой. Среди награждённых – редакционные коллективы, блогеры, руководители популярных пабликов в соцсетях, сотрудники пресс-служб и отделов по связям с общественностью предприятий и организаций.

Также в 2021 году более 40 заполярных журналистов стали лауреатами конкурса «Север на уровне сердца» памяти Н.А. Бакшевникова. Лучшие работы участников и победителей были посвящены судьбам известных земляков, развитию туризма, волонтёрской деятельности и гражданским инициативам, профессии медицинского работника, образованию и др.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, согласно проекту изменений в закон «О наградах и премиях Мурманской области», звание «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области» будет присваиваться высокопрофессиональным работникам редакций зарегистрированных средств массовой информации, занимающимся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов, за профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд по освещению наиболее значимых событий социально-экономической и культурной жизни Мурманской области и весомый вклад в развитие журналистики Мурманской области. Звание может быть присвоено лицам, имеющим стаж работы в сфере средств массовой информации не менее 20 лет, и при условии наличия наград губернатора или исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434837/#&gid=1&pid=1