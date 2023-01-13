Андрей Чибис поздравил сотрудников СМИ региона с Днём российской печати

13 декабря, в День российской печати, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил сотрудников средств массовой информации региона. Обращаясь в социальных сетях, губернатор подчеркнул, что в работе журналиста всё начинается со слова.

«В основе любого телевизионного и радиосюжета лежит текст. Вот уже 106 лет вы пишете историю Кольского края, выступая свидетелями судьбоносных событий, и остаётесь верны традициям мурманской журналистики: быть объективной, быть актуальной, быть честной. Спасибо за вашу работу. Пусть новости всегда будут добрыми, слово – лёгким, а жизнь – счастливой», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru