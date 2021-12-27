Андрей Чибис поздравил спасателей с профессиональным праздником

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл оперативное совещание поздравлением в адрес спасателей и пожарных. 27 декабря сотрудники экстренных служб отмечают профессиональный праздник – День спасателя РФ.

«Быть спасателем – труд не из лёгких, требующий высоких профессиональных и человеческих качеств, таких как отвага и умение быстро принимать решения. Всех спасателей поздравляю с праздником и хочу пожелать поменьше экстремальных ситуаций и, конечно, здоровья – вам и вашим близким», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433257/#&gid=1&pid=1