Андрей Чибис поздравил участников сборной России с успехом на Олимпийских играх

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпийских играх в Пекине. В итоге у сборной страны – 32 медали, а в медальном зачёте Россия заняла второе место.

«Наши фигуристки, наши лыжники, хоккеисты, все проявили настоящее мужество и бесконечную волю к победе, несмотря на все давление, которое оказывалось на российских спортсменов. Отдельно хочу поздравить уроженца Мончегорска фристайлиста Сергея Ридзика с бронзой в ски-кроссе», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона отметил выступление на Олимпиаде конькобежцев из Мурманской области Павла Кулижникова и Руслана Мурашова.

«Спортсмены также достойно сражались. Уверен, что все главные победы у них ещё впереди. Спасибо вам за красивую и честную борьбу!», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440641/#&gid=1&pid=1