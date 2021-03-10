Андрей Чибис поздравил учёных ПИНРО со столетием института

10 марта исполнилось ровно 100 лет со дня подписания В.И. Лениным Декрета об организации Плавморнина – Плавучего морского научного института. Эта дата считается днём рождения старейшей научной организации Мурманской области - Полярного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) им. Н.М. Книповича (ныне Полярный филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)).

Из-за продолжающейся пандемии CoVID-19 юбилейные торжества, куда планируется пригласить ветеранов института, решено перенести на грядущую осень. А в сам праздничный день в Полярном филиале прошло открытое заседание учёного совета в очно-заочном формате.

Со словами приветствия к учёным ПИНРО обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил важнейшую роль института в сохранении биоресурсов Арктики, в обеспечении научной поддержки промысла в Северном бассейне, в международном сотрудничестве в сфере рыболовства и поблагодарил сотрудников за неоценимый вклад в развитие рыбопромышленного комплекса России и отечественной науки.

«Мы гордимся тем, что институт находится в Мурманске, гордимся научными кадрами, которые работали и работают здесь по сей день. Наша главная задача – вместе с Росрыболовством, с правительством Российской Федерации не только не утратить этот научный потенциал, но и обеспечить развитие института и в дальнейшем», – подчеркнул губернатор, пожелав сотрудникам учреждения новых успехов в работе, а самому институту – процветания.

С юбилеем сотрудников института по каналам видеосвязи поздравил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«За 100 лет работы ПИНРО стал ведущим научным рыбохозяйственным центром на Севере России, гарантом сохранности богатств Северного Ледовитого океана и рационального использования биоресурсов арктических морей, заслуженно завоевал высокое мировое признание», – отметил в своём выступлении руководитель федерального ведомства.

В честь юбилея ряд научных работников Полярного филиала был представлен к наградам, которые им вручил директор ФГБНУ «ВНИРО» Кирилл Колончин.

Участники заседания учёного совета обсудили реформу рыбохозяйственной науки и роль Полярного филиала в новой структуре ФГБНУ «ВНИРО», перспективы исследований и работу по привлечению в науку молодых специалистов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО) – старейшее научное учреждение Мурманской области. С 1935 года носит имя почетного академика Академии Наук СССР Николая Михайловича Книповича, основоположника рыбохозяйственной науки на Русском Севере. Является одним из мировых центров рыбохозяйственных исследований, выполняющим работы в акваториях Баренцева, Белого, Норвежского, Гренландского, Карского морей, моря Лаптевых, Северной Атлантики, районов Арктического бассейна и другие акваториях Мирового океана.

Ежегодно институт выполняет свыше 100 экспедиций на собственных и промысловых судах России и других государств; взаимодействует с такими авторитетными международными рыболовными организациями, как международный совет по исследованию моря ИКЕС, организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана НАФО, межправительственная организация стран, согласившихся следовать правилам рыболовства в открытой части Северной Атлантики (НЕАФК), организация по сохранению лосося в северной части Атлантического океана НАСКО, международная комиссия по морским млекопитающим северной части Атлантического океана НАММКО; представляет интересы России в межправительственных двусторонних комиссиях – российско-норвежской, российско-гренландской, российско-фарерской, российско-исландской.