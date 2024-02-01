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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.24 12:30

Андрей Чибис поздравил выпускников медиашколы «Академия телевидения» и ответил на вопросы юных северян

В Центре управления регионом Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое выпуску группы «Я – журналист» для детей участников СВО, а также итогам работы медиашколы «Академия телевидения». В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он поздравил юных северян с праздничным событием и ответил на вопросы будущих журналистов.

«Умение общаться с людьми и находить нужную информацию, безусловно, пригодится в жизни. Я поздравляю вас с успешным окончанием «Академии телевидения» и хочу пожелать, чтобы те навыки, которые вы получили в медиашколе, помогали вам расти, развиваться и, самое главное, делать этот мир лучше. Огромное спасибо инициаторам проекта, которые предоставили возможность получать новые знания», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона поделился своим журналистским опытом и отметил, что умение общаться с людьми и находить нужную информацию, безусловно, пригодится в жизни.

«В десятом классе был предмет «Журналистика», и нам пришла идея выпускать настоящую газету. В те времена не было компьютеров, нужно было писать материал от руки, самостоятельно его редактировать и находить деньги на печать. Это было целое приключение. Спустя некоторое время мы заняли первое место в конкурсе. Второй опыт – это работа на радиостанции в Москве. Я занимался решением вопросов, связанных с городским хозяйством, а также был автором и ведущим часовой программы на эту тему», – рассказал глава региона.

«Академия телевидения» – образовательный проект для детей и взрослых. За три года работы выпускниками «Академии телевидения» стали более 220 детей и более 50 взрослых. Занятия состоят из теоретической и практической частей. Практика предполагает участие в съёмках социальных роликов: сюжеты, интервью и передачи, созданные учениками медиашколы, выходят на телеканале «Арктик-ТВ» и в эфире радиостанции «Рекорд». Также в «Академии телевидения» регулярно проводятся очные встречи с общественными деятелями, сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами.

Анастасия Карева, директор «Академии телевидения», поделилась, что идея о создании медиапроекта для детей появилась несколько лет назад.

«Будучи директором телеканала и главным редактором, я понимала, что чем раньше начинать работу с кадрами, тем лучше. Благодаря конкурсу «Губернаторский старт» в 2020 году нам удалось реализовать этот проект. Несколько наших выпускников учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга на факультетах журналистики. Наши ученики изучают журналистику на практике – снимают сюжеты, проводят пресс-конференции. Мы работаем постоянно – в медиашколе есть курсы, рассчитанные на два и четыре месяца, а также на один год», – рассказала Анастасия Карева.

В 2020 году медиашкола «Академия телевидения» вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление «Губернаторского старта» – финансовой поддержки предпринимателям, осуществляющим общественно значимую деятельность.

Во второй части мероприятия губернатор Андрей Чибис пообщался с будущими журналистами в формате пресс-конференции. Юные северяне задали главе региона вопросы, которые касались разных сфер. Губернатор поделился, что его любимым предметом в школе была история, а проект, которым он гордится больше всего, – это Мурманский транспортный узел. В начале общения один из юных учеников медаишколы предложил губернатору запустить проект, в котором будущие журналисты смогут пообщаться с губернатором на языке, понятном для школьников:

«Как мы, ученики курсов по журналистике, можем общаться с вами постоянно? Как и взрослые журналисты. Может быть, создадим новую программу вместе с вами?»

Глава региона поддержал идею созданию проекта: «Со школьниками приятно общаться. Я с удовольствие поддержу проект, если кто-то из вас готов принимать участие в создании такой программы. Проект будет понятен школьникам, он расскажет детям о том, как строится жизнь в регионе», – отметил губернатор.

Также глава региона рассказал, реализацию какого проекта в Мурманской области он ожидает больше всего:

«Молодые ребята должны понимать, что в Мурманской области есть перспективы для всестороннего развития. Один из примеров того, что наш регион стремительно развивается, – это открытие железной дороги на западном берегу Кольского залива. А ещё – новый завод, на котором будут производиться другие заводы по сжижению газа. Это уникальный проект, реализованный за пять лет. Завод построен с «нуля» в скалах. И я очень жду, когда появится газопроводная труба, благодаря которой мы уйдем от мазута, и в Кольском Заполярье станет чище. Это совершенно другой уровень экономики. Проект будет реализован – его поддержал Президент России Владимир Путин. В Мурманской области – огромные перспективы. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить вам, молодому поколению, будущее. И чтобы после школы у вас не возникало вопросов, куда пойти учиться и работать», – сказал Андрей Чибис.

Выпускниками очередного курса «Академии телевидения» стали дети участников специальной-военной операции. Юные северяне получили возможность пройти курс бесплатно. Программа курса была рассчитана на четыре месяца. Медиашкола продолжает свою работу при активной поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

«Академия телевидения – это один из тех проектов, которым, безусловно, можно и нужно гордиться. И, конечно, такие проекты мы всегда будем поддерживать. Я благодарю Анастасию Кареву и педагогов медиашколы за тот бесценный вклад, который вы вносите в популяризацию профессии журналиста, и приобщение подрастающего поколения к этой замечательной профессии. Очень рассчитываю, что выпускники академии пополнят ряды заполярных редакции СМИ. Хочу пожелать проекту не останавливаться на достигнутом и развивать новые направления! Ученикам и выпускникам – успехов в учебе, интересных проектов и творческого роста», – обратилась к участникам торжественного мероприятия министр информационной политики Мурманской области Ольга Степакова.

Ученикам и преподавателям медиашколы были вручены Благодарственные письма губернатора и Министерства информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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51Xelfr
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