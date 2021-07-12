Андрей Чибис поздравил выпускников заполярных вузов с завершением обучения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил выпускников заполярных вузов с завершением учебы. В 2021 году дипломы о высшем образовании получили почти 700 бакалавров и магистрантов.

«На прошлой неделе мы поздравляли наших выпускников школ со сдачей ЕГЭ. А сейчас поздравляем ребят из университетов с окончанием года и получением дипломов. Я желаю всем найти любимую работу по специальности и настоящее дело в жизни. А кто уже работает, тем желаю добиваться высоких результатов», – подчеркнул глава региона, открывая традиционное оперативное совещании.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также отметил, что «перезагрузка» системы высшего профессионального образования – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области. Вопрос модернизации учебных заведений и повышения качества обучения в регионе будет детально рассмотрен на одном из ближайший оперативных совещаний.