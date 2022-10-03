Андрей Чибис поздравил заполярных специалистов – победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания

Заполярные специалисты впервые стали победителями Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На прошлой неделе министр труда и социальной защиты России Антон Котяков вручил Ирине Горбуновой – директору Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей – диплом победителя в номинации «Стабильность и качество». Напомню, что в прошлом году учреждению исполнилось 40 лет и все эти годы команда учреждения поддерживает детей и молодых инвалидов. Безусловно относится к этому со всей душой и трепетом, за что всему коллективу – огромное спасибо! Кроме того, лучшим молодым специалистом России стала Юлия Ушакова – специалист по социальной работе Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения», – уточнил глава региона.

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, организуемом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в этом году принимали участие 582 номинантов из 83 регионов. В числе победителей федерального этапа – двое северян. На высоком уровне отмечена работа учреждения, предоставляющего услуги в стационарной форме, в Мончегорске. Ещё одну победу региону принесла номинация «Открытие года».

«Благодарю всех представителей социальной сферы за преданность к выбранному делу, неравнодушие, которое они проявляют к своей работе, и искренность, проявляемую всеми заполярными коллективами к своим подопечным», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, специалисты социальной сферы Мурманской области регулярно участвуют во Всероссийском конкурсе с 2011 года. Четырежды северяне занимали призовые места на федеральном этапе, а в этом году впервые регион стал лучшим сразу в двух номинациях.