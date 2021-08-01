Андрей Чибис поздравил железнодорожников с наступающим праздником со строящихся вторых путей участка Мурманск-Оленегорск

Губернатор Андрей Чибис по каналам видеосвязи подключился к работе Регионального форума социальной ответственности и партнёрства ОАО «Российские железные дороги» в Санкт-Петербурге, чтобы поздравить работников Октябрьской железной дороги с наступающим профессиональным праздником – Днём железнодорожника.

Подключение произошло с насыпи нового отрезка пути, строящегося в ходе реконструкции участка Мурманск-Оленегорск со строительством вторых путей в рамках увеличения пропускной способности участка Мурманск-Волховстрой.

«Для Мурманской области железная дорога имеет особое значение. Именно с железной дороги в начале ХХ века началось освоение Кольского полуострова. Это по-настоящему «дорога жизни»», – отметил губернатор, обращаясь к участникам форума.

Как пример чёткой организации рабочих процессов на железной дороге Андрей Чибис привёл ликвидацию последствий обрушения моста в Коле летом 2020 года.

«Мы с вами совместно в рекордные сроки, за 18 дней проложили путь, который должен был быть сдан в конце этого года, а затем был очень быстро построен суперсовременный мост. И сегодня я нахожусь на объекте, который принципиально важен для освоения западного берега Кольского залива, для реализации амбициозного проекта Мурманского транспортного узла, который включён в Стратегию развития Арктики, подписанную Президентом, и находится в активной стадии реализации», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поблагодарил руководство Октябрьской дороги и ОАО «РЖД» за безукоризненное исполнение обязательств, закреплённых в Соглашении о стратегическом партнерстве и взаимодействии в 2021–2025 годах между компанией и Мурманской областью, поздравил железнодорожников с грядущим праздником и пожелал им здоровья и трудовых успехов.