Андрей Чибис поздравляет северян с Днём горняка

Спасибо за ваш нелёгкий труд на земле и под землёй, за постоянное освоение новых знаний и навыков. Желаю крепкого здоровья и новых достижений!

Губернатор Мурманской области на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» опубликовал поздравление с Днём горняка, который отмечается сегодня, 27 августа:

- Поздравляю с профессиональным праздником горняков, химиков обогатителей и ветеранов горной отрасли.

Спасибо за ваш нелёгкий труд на земле и под землёй, за постоянное освоение новых знаний и навыков.

Желаю крепкого здоровья и новых достижений!

С Днём горняка!

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456242413