Андрей Чибис поздравляет жителей Мурманской области с наступающим Новым годом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к жителям региона с традиционным новогодним поздравлением.

Вспоминая уходящий год, глава региона подчеркнул, что пандемия коронавируса больше не сдерживает динамичного и активного развития Кольского Заполярья. Область является одним из лидеров в стране по объёму инвестиций благодаря новым резидентам Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики». В регионе преображаются города и посёлки, ремонтируются дороги, строятся школы и детские сады, благоустраиваются дворы, развивается система здравоохранения.

«Я хочу поблагодарить каждого северянина за вклад, за ту работу, которую вы делает в непростых климатических условиях для развития нашей области. Вместе мы делаем область сильной и комфортной для жизни в Арктической зоне. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов и счастья. С наступающим 2022 годом! На Севере – жить!», – пожелал губернатор.