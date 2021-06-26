Андрей Чибис: правительство региона видит большой потенциал в развитии водородной энергетики

Вопросы защиты, сохранения и восстановления окружающей среды Арктики, исследования климата и укрепления экологической безопасности обсудили в первый день работы международного форума «Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира», который проходит в Москве.

О перспективах развития водородной энергетики в Мурманской области на пленарном заседании рассказал губернатор Андрей Чибис.

Приветствуя по видеосвязи участников – представителей профильных ведомств РФ и рабочих групп Арктического совета, руководителей российских регионов Арктической зоны, ученых и экспертов международного уровня, представителей природоохранных организаций, глава региона отметил, что в Кольском Заполярье планируется реализовать несколько пилотных инвестиционных проектов в сфере зелёной энергетики.

«В развитии водородной энергетики правительство региона видит большой потенциал. Сейчас ведется структурирование проекта по получению водорода с использованием электроэнергии благодаря запуску нового ветропарка, который состоится в ближайшие полтора года. Его строит компания «Энел». Параллельно ведется работа по подготовке проекта водородной энергетики компанией «Росатом» с использованием той электрической энергии, которая вырабатывается на Кольской атомной станции. Также ведем переговоры с коллегами из Австралии по возможности использования гидроэнергетики, которая у нас также весьма развита, чтобы получать водород», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, в числе приоритетных задач, по словам Андрея Чибиса, – газификации Мурманской области. Природный газ является наиболее подходящим «переходным топливом» к углеродно-нейтральной экономике и сокращению «углеродного следа». На полях ПМЭФ-2021 в начале июня региональное правительство заключило соглашение с АО «РОСНАНО». Планируется реализовать пилотный проект по сокращению выбросов парниковых газов «Carbone Free Zone».

Крупные компании, действующие на территории Мурманской области, также участвуют в реализации значимых инвестпроектов и внедряют экологические технологии на производстве. Примером такого сотрудничества губернатор назвал ГМК «Норильский никель».

«С крупными промышленными компаниями активно движемся вперед на предмет минимизации нагрузки на экологию. С компанией Норникель в прошлом году закрыли достаточно вредное производство в Никеле, модернизировано производство в городе Мончегорске. Выбросы вредных веществ в атмосферу радикально сократились. Сегодня модернизируется медное производство, которое будет отвечать самым современным экологическим требованиям. Надеемся, проект удастся реализовать», – подытожил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Международный форум, приуроченный к началу председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах пройдет в Москве 25 и 26 июня в смешанном формате. Мероприятия форума направлены на развитие сотрудничества и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и другими жителями Арктики, а также на продвижение устремлений России к совместному межгосударственному решению арктических вопросов, в числе которых устойчивое развитие и защита окружающей среды.