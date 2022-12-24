Андрей Чибис: правительством региона поддержаны почти 600 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3,1 млрд рублей в рамках антикризисных мер

Вчера в Кировске проходило заседание правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. Одним из важнейших вопросов повестки стали итоги экономического развития региона.

«У нас 51 системообразующее предприятие. Все они обеспечивают стабильность и развитие нашей экономической базы. На них работают 45 % от общей списочной численности работников по всему региону. Вклад этих компаний в валовой региональный продукт составляет 67%, а объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона – 70%», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что все ключевые производства работают в штатном режиме, а стабильность на рынке труда региона обеспечена.

«Безусловно, это большой вклад компаний в перестройку процессов, связанных с санкциями. Мы с уверенностью входим в следующий год. По итогам 10 месяцев сохраняется рост в обрабатывающих производствах и энергетике, строительстве, работе портов и терминалов, экспорте товаров. Так, индекс в обрабатывающих производствах составил 102%, в то время как в среднем по России – 99,3%», – сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что несмотря на введенные экспортные ограничения и логистические трудности, поставки мурманской продукции на зарубежные рынки, в том числе в страны ЕС, продолжаются. Так, экспорт товаров составил 6,3 млрд долларов с ростом к 2021 году в 1,5 раза; морскими портами и терминалами переработано 47,9 млн тонн грузов, что на 3% выше прошлогоднего уровня, по России – снижение на 0,1%.

«На уровне региона мы также сфокусировались на антикризисных мерах. И за этот период были поддержаны почти 600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма поддержки составила порядка 3,1 млрд рублей. Это дало свой эффект. В секторе малого и среднего предпринимательства, численность занятых увеличилась до 94 тысяч человек. Прирост к аналогичному периоду 2021 года составил 13,3% или 11 тысяч человек. Это говорит о том, что работа в данном направлении ведется эффективно. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории региона выросло до 24,8 тысячи», – сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил за поддержку важнейших проектов правительство РФ, а также выразил признательность всем, кто работает на предприятиях и в экономическом блоке.

«Мы видим, что экономика выдержала и устояла. Нам удалось добиться несколько важнейших решений. Так, Правительство РФ выделило финансирование для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Также для развития важнейших проектов мы реконструируем систему водоснабжения. Кроме того, мы получили финансирование на создание энергетической инфраструктуры западного берега Кольского залива. Ещё два ключевых проекта – газификация региона, а также добыча лития. Все это – большая зона роста для повышения качества жизни людей, развития нашей экономики и инвестиционного потенциала региона», – заключил Андрей Чибис.

Подробнее об итогах экономического развития региона рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru